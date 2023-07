Tg Politico Parlamentare, edizione del 3 luglio 2023

MELONI: STOP NARRAZIONE AUTODISTRUTTIVA, CENTREREMO OBIETTIVI PNRR

L’Italia raggiungerà gli obiettivi del Pnrr. E’ la promessa della premier Giorgia Meloni, che a Milano davanti all’Assemblea Generale di Assolombarda assicura: “Metteremo i soldi a terra, costi quel che costi”. Sulla crescita il presidente del Consiglio rivendica la maggiore affidabilità dell’Italia rispetto al resto dell’Eurozona, con un Pil che cresce più di quanto stia capitando in Francia e Germania, e promuove i risultati ottenuti sul lavoro. “Abbiamo il record di contratti stabili e il tasso di disoccupazione è ai minimi da 2009”, ricorda la premier che invita ad evitare “una narrazione autodistruttiva, che penalizza l’Italia. E’ inspiegabile come si sminuisca il portato della nostra industria”. La Meloni si dice poi favorevole alla transizione ecologica, purchè salvaguardi le nostre imprese. Secondo la premier, sull’ambientalismo serve “un approccio pragmatico”, la sostenibilità ambientale deve quindi camminare “di pari passo con sostenibilità sociale ed economica”.

ADDIO RAI, BIANCA BERLINGUER SI DIMETTE DOPO 34 ANNI

Bianca Berlinguer si dimette dalla Rai. La giornalista ha comunicato le dimissioni da ogni incarico di Viale Mazzini e dalla conduzione di Cartabianca. In una lettera la Berlinguer ha ringraziato l’azienda per i 34 anni di lavoro “svolti sempre in piena autonomia, sia in qualità di direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento”. Sono ora in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. Nei giorni scorsi era stato già paventato un passaggio della giornalista a Mediaset. Poi, anche questa mattina, si erano rincorse le voci su un suo addio vista l’assenza di Cartabianca dal palinsesto Rai della prossima stagione che sarà ufficialmente presentato il 7 luglio a Napoli.

SALARIO MINIMO. SCHLEIN-CONTE UNISCONO FORZE CON PROPOSTA LEGGE

Le opposizioni tornano a dare battaglia per l’approvazione di una legge sul salario minimo. Ne hanno parlato oggi i leader di Pd e M5s, Elly Schlein e Giuseppe Conte sottolineando “la convergenza politica significativa” tre i partiti di minoranza, ritrovata proprio grazie a questa tematica comune. Convergenza che unisce anche gli altri partiti di opposizione, tra cui Azione di Calenda ma non Italia Viva. Per Schlein la proposta andrebbe a beneficio di tutti i settori perchè fisserebbe una soglia di 9 euro sotto la quale “non può scendere nemmeno la contrattazione collettiva”. Attacchi a Giorgia Meloni invece da parte di Conte. Secondo l’ex premier, è comprensibile che la presidente del Consiglio sia contraria all’introduzione della misura “perchè guadagna indennità che ammontano a 30 volte il salario minimo”.

SCONTRO FI-LEGA SULLE EUROPEE, SALTA L’INCONTRO SALVINI-LE PEN

E’ saltato l’incontro previsto per oggi tra Matteo Salvini e Marine Le Pen. Motivo del rinvio, ha fatto sapere la Lega, è la delicata situazione in Francia. Il faccia a faccia tra i numero uno di Rassemblement national e del Carroccio, per un’intesa in vista delle prossime elezioni europee, si terrà comunque in una video conferenza. Difficile però non considerare come il forfait sia arrivato subito dopo le dichiarazioni del coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha definito “impossibile” qualsiasi accordo con Le Pen e Afd. Parole che hanno scatenato l’ennesima polemica nella maggioranza. Gli europarlamentari della Lega, Zanni e Campomenosi, chiedono: “Davvero l’amico Tajani preferisce continuare a governare con Pd, socialisti e Macron?”.