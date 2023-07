‘Hotspot – Amore senza rete’, finite le riprese del film con Arca e Tantucci

ROMA – Sono terminate le riprese di ‘Hotspot – Amore Senza Rete’, girato tra Roma, Napoli e all’interno dello splendido Teatro San Carlo.

Diretta da Giulio Manfredonia (‘Si può fare’, ‘Qualunquemente’, ‘Rocco Schiavone’), questa commedia romantica – film che segna la prima co-produzione tra Sony Pictures International Productions e Eagle Pictures – è interpretata da Francesco Arca (‘Allacciate le cinture’, ‘Gli idoli delle donne’, ‘Resta con me’) e Denise Tantucci (‘Tre piani’, ‘Io e mio fratello’), ed è scritta a quattro mani da Roberto Proia (‘Come non detto’, trilogia ‘Sul più bello’, ‘Backstage – Dietro le quinte’) e Mauro Graiani (‘Poli opposti’, ‘Copperman’).

“Continuando ad ampliare il nostro portfolio in Italia, siamo molto felici di produrre ‘Hotspot – Amore Senza Rete’ con Eagle Pictures in una location così iconica come Napoli e di lavorare con Giulio Manfredonia – un talentuoso regista con una particolare attitudine alla commedia”, ha dichiarato Shebnem Askin, EVP, Creative Production & Head of Sony Pictures International Productions. “L’inizio di questa partnership produttiva con Sony Pictures International Productions segna un traguardo importante per la nostra società, che inizia così ad affermarsi anche a livello globale. ‘Hotspot – Amore Senza Rete’ è il primo di cinque progetti italiani che ci vedranno coinvolti nella produzione in egual misura”, ha aggiunto Tarak Ben Ammar, presidente di Eagle Pictures.

HOTSPOT – AMORE SENZA RETE, DI COSA PARLA IL FILM

Tina (Denise Tantucci) è una giovane ballerina che sogna di farsi strada nel mondo della danza. Mentre sta aspettando il suo volo all’aeroporto di Londra, si accorge che la candidatura per un’audizione molto importante per il Teatro San Carlo di Napoli sta per scadere e ha 20 minuti di tempo per inviare la mail. La connessione wi-fi dell’aeroporto non funziona e ha finito i giga. Tina, disperata, nota l’hotspot attivo dell’iPhone di un certo Pietro (Francesco Arca). Presa dal panico, si guarda intorno e urla il suo nome per individuarlo. L’uomo, sorpreso, decide di condividere la sua password con lei. Tina è salva. Qualche settimana dopo, le arriva una notifica sul telefono: il suo wi-fi si è collegato di nuovo all’hotspot di Pietro. Un evento fortuito o un segno del destino?.

Nel cast anche Erasmo Genzini (‘Che Dio ci aiuti’), Anna Lucia Pierro (‘I bastardi di Pizzofalcone’, ‘Mina Settembre’), Peppe Servillo e con l’amichevole partecipazione di Rosalia Porcaro.