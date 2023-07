Oroscopo del 3 Giugno

LUNA PIENA IN CAPRICORNO, 03/07/23: LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO

Il giorno 3 luglio alle ore 12.39 si manifesta Luna Piena a 11° del Segno del Capricorno, cui seguirà Luna Nuova nel Segno del Cancro il 17 luglio.

Ci troviamo quindi sull’Asse Lunare Cancro-Capricorno.

La Luna Piena è sempre fase di compimento, culmine, rilascio, rivelazione.

L’Asse Cancro-Capricorno evoca costruzione (Archetipo del Capricorno) in ambito materiale, relazionale, familiare (Archetipo del Cancro).

E’ una Luna che ci invita a manifestare i sentimenti (Luna Piena, Saturno in Pesci Retrogrado governatore del Plenilunio; Nettuno in Pesci) in modo concreto (Archetipo del Capricorno).

Quante volte nella vita sarà capitato di sorprendervi a pensare:

“Le mie sensazioni mi suggeriscono questo, è la verità oppure sto impazzendo?”.

Qui mi viene in mente la carta dei Tarocchi “La Luna”, a mio giudizio l’Archetipo più misterioso tra gli Arcani Maggiori. L’immagine dell’Arcano n.18 infatti contiene l’acqua, nella quale ci si può perdere ma che, al tempo stesso, rappresenta purificazione e capacità di lasciar fluire; contiene la Terra che evoca il concetto di costruzione, pensiero logico e concreto; contiene altresì il cielo che ci ricorda la connessione con l’Universo, lo Scopo Divino e il concetto di “Come in alto così in basso”. Vedete quante affinità la carta n. 18 con questo ciclo lunare? La Luna nei Tarocchi ci ricorda che la mente può restare schiava delle sue illusioni, oppure al contrario sviluppare un processo di coscienza e consapevolezza tale da rendere manifeste le verità che l’Universo le mostra perché è in grado di afferrarle, accoglierle, vederle, lavorarle.

Ecco allora che la Luna Piena del 3 Luglio può rivelare, manifestare. Può indicarci quali delle nostre sensazioni sono reali, manifestanti e quali invece sono illusioni da rilasciare.

E’ tempo di far uscire/manifestare tutto ciò che è contenuto nel nostro cuore, in modo pratico e concreto.

E’ una Luna che invita a destarci da un letargo emotivo, emozionale, sentimentale. L’aspetto con Mercurio racconta di comunicazione, apertura, dialogo e data la contestuale presenza di Pianeti in Pesci e in Cancro, nonché la ormai famosa congiunzione Marte-Venere in Leone, viaggiamo su piani comunicativi/empatici/telepatici davvero elevati. Ciò che è realmente a noi connesso si manifesterà. Saturno, molto attivo in questo Plenilunio, è il Dio del Tempo.

E’ quindi il Tempo di …

(completate voi i puntini con ciò che risuona di più al vostro cuore).

E’ giunto il momento di manifestare attraverso le parole per aprire nuovi cicli. Visto il contesto astrologico parliamo di veri e propri nuovi cicli di vita.

E’ una Luna che parla all’Anima in termini di maturazione emotiva ed emozionale.

E’ tempo di fare esperienze concrete che saranno la cartina tornasole per verificare se siamo cresciuti, maturati emozionalmente, sentimentalmente e se abbiamo fatto tesoro delle esperienze passate (Saturno R).

E’ una Luna che invita a prendere anche strade rischiose, a esporci, ad assumerci la responsabilità (Archetipo del Capricorno) di manifestare ciò che è caro al nostro cuore e perché no… anche assumendoci il rischio di passare per folli (mi viene in mente la combinazione dei Tarocchi: Folle + Mondo… la carta n. 0 e l’ultima la 21, ossia passaggio a una nuova vita). Maggiore è lo sforzo più grande sarà il beneficio.

Ciò che può apparire come una montagna da scalare (Capricorno) in termini comunicativi e decisionali può essere in realtà l’azione che ci cambia la vita (Giove in trigono alla Luna; Folle + Mondo).

Utilizziamo allora la nostra sensibilità e intuizione per trovare soluzioni pratiche e concrete su ciò che ci sta a cuore; affidiamoci all’istinto e agiamo, non perdiamoci nell’immaginazione auto-escludendoci dall’azione. Miglioriamo la qualità della nostra vita coltivando: creatività, empatia, potere psichico, comunicazione cuore a cuore, intelligenza emotiva, prescienza, intuito! Potremmo solo trarne benefici concreti, visibili e invisibili! Ci ritroveremo così in automatico a bandire auto-commiserazione e lamentela che, in modo altrettanto pratico, inquinano la psiche!

In un mondo che sicuramente non incoraggia la manifestazione del Sè, ma punta tutto sull’Ego, quanto può essere premiante avere il coraggio di seguire in modo concreto e impavido la voce del cuore? Fidarsi delle proprie sensazioni? Sforzarsi di dare una struttura alle emozioni? Impostare la comunicazione verbale assecondando le connessioni?

Io la mia idea, studiando questo cielo, me la sono fatta.

Lascio al vostro cuore e a questo prezioso ciclo lunare la risposta.

Con Amore

Cristina

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Spese impreviste, ma novità nel lavoro, piccoli affari grazie ad una compravendita, un’occasione su Internet. Una persona Bilancia o Sagittario potrebbe diventare di riferimento nella tua vita!

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Ti conviene agire al mattino e poi restare a guardare quello che accade. In amore c’è tanto da dimostrare, ma nelle coppie di lunga data anche tanto da chiarire. Nuove scelte per la casa.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Ottima giornata, avrai modo di cambiare qualcosa della tua vita, sia nel lavoro che in amore. Vivrai un periodo carico di promesse.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio La tenerezza torna, si fa viva una persona o un pensiero riguardante il passato. Oggi ritroverai una buona serenità. Valuta bene le tue forze. In ambito lavorativo meglio mediare piuttosto che attaccare.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Serata interessante, puoi lasciarti andare ad emozioni speciali. Situazione favorevole per chi studia.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Giornata di recupero psicofisico. Se da tempo ti si è prefisso di raggiungere un risultato potresti avere delle grandi conferme, non darti mai per vinto. Anche in amore torna il desiderio.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Giornata interessante, ti ritrovo polemico in famiglia. Nella sfera professionale vorresti avere delle risposte certe e non vaghe promesse…

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Giornata un po’ agitata, in particolare questa sera. Dovresti cercare di evitare malintesi o atteggiamenti insofferenti, dubbi d’amore.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Non credo che riuscirai a stare con le mani in mano, c’è tanto da fare. In amore hai a che fare con una persona che ti sfugge o che non capisci fino in fondo, alla fine scegli tu.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Devi risolvere un piccolo contenzioso, una questione di soldi o qualche pagamento in ritardo. Lavoro e amore creano dubbi, ti senti poco protetto ma sei proprio tu che dai l’impressione di essere incrollabile. E così quando hai bisogno nessuno lo capisce…

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Dal punto di vista sentimentale non tutto è semplice, magari hai anche una bella persona vicino, ma chi ha tormenti di lavoro li porta a casa. Questa sera sarai un po’ fiacco, vitalità in calo.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Meglio le questioni di carattere pratico; guadagni in vista. L’amore è pieno di belle novità: se sei in coppia organizza un bell’evento!