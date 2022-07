Calenda: “Da Conte spettacolo indegno. Di Maio? Non voglio averci nulla a che fare”

ROMA – “Giuseppe Conte fa solo sceneggiate, penso stia andando in scena uno spettacolo indegno sulle spalle del Paese”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24.

“Non credo che sarà un agosto con un altro Papeete Beach“, ha aggiunto Calenda alla vigilia dell’incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle e il premier Mario Draghi.

“CON DI MAIO NON HO E NON AVRÒ NULLA A CHE FARE”

“Ho dato parere formale che sono contrario all’ingresso di Luigi Di Maio in Renew Europe perché per me è inaccettabile e vanno consultate le delegazioni nazionali. Esiste una cosa nella vita che è la credibilità che significa essere lineari: io con Di Maio non ho e non avrò nulla a che fare”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24.

