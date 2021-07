Confermata la rottura del tendine d’Achille per Spinazzola: per lui Europeo finito

ROMA – Non arrivano buone notizie per Leonardo Spinazzola: dopo l’infortunio nel secondo tempo del match dei quarti di finale di Euro 2020 vinto dalla Nazionale contro il Belgio, che aveva costretto il terzino della Roma ad abbandonare il campo in lacrime e in barella, il giocatore si è sottoposto ad accertamenti. Gli esami effettuati oggi presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma hanno confermato la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro.

“IL SOGNO AZZURRO CONTINUA, IO TORNERÒ PRESTO”

“Purtroppo sappiamo tutti com’è andata ma il nostro sogno azzurro continua – ha scritto Spinazzola su Instagram – e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto. Ne sono sicuro!”. Come fa sapere la Figc, il calciatore della Roma e della Nazionale farà immediatamente rientro al club di appartenenza. Europeo dunque finito per uno dei migliori finora nella spedizione azzurra di Mancini, che martedì affronterà la Spagna in semifinale.