Covid, 932 nuovi casi e 22 morti. Resta stabile il tasso di positività

ROMA – Sono 932 i nuovi casi di Covid in Italia su un totale di 228.127 test tra molecolari e antigenici. Sono invece 22 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 28. Il tasso di positività è stabile allo 0,4%. Continuano a diminuire i ricoveri: sono 204 le terapie intensive occupate in Italia per Covid, mentre 1.394 i ricoveri ordinari. Lo riporta il bollettino odierno della Protezione civile e del ministero della Salute.