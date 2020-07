Coronavirus, 223 nuovi casi da ieri e 15 decessi

ROMA – In 14 regioni italiane non si sono registrati decessi per coronavirus nelle ultime ventiquattro ore. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dal ministero della Salute. Si tratta di Valle d’Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Delle 15 vittime registrate, invece, quattro si trovano in Lombardia e Piemonte, tre in Toscana, due in Emilia Romagna, una in Lazio e Veneto.

Sono 223 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore.

Sono, inoltre, 384 i pazienti colpiti da coronavirus guariti e 79 i pazienti in terapia intensiva (3 meno di ieri).