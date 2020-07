Riapre la Rocca delle Caminate

FORLì – La Rocca delle Caminate è finalmente visitabile e riaperta al pubblico, dopo l’emergenza coronavirus. La riapertura, si legge infatti in una nota, è fissata per domani, e per tutta l’estate il castello in provincia di Forlì-Cesena sarà aperto ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle 17.30. Per visitare il Castello il costo è di sette euro, anche se i disabili, i loro accompagnatori e i bambini fino a 12 anni entrano gratis e per i giovani da 12 a 18 anni e gli over 65 è previsto un biglietto ridotto da cinque euro.

Per tutti coloro che saliranno alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannelli, divisi in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del ‘900. Inoltre è scaricabile gratuitamente l’app ‘Rocca delle Caminate’, “ricca di informazioni e immagini per approfondire i contenuti del percorso culturale e che può essere utilizzata anche come audioguida, attivabile tramite Qr Code di fronte ad ogni postazione del percorso”. Ovviamente, i visitatori dovranno rispettare il distanziamento interpersonale e utilizzare la mascherina.