Conte e il selfie con Alessandra, ‘senza mutande, senza ipocrisia’

A giudicare dalle altre foto pubblicate su instagram, per Alessandra i selfie senza abbigliamento intimo sono una sorta di vocazione artistica. Non a caso tra le specialità inserite nel breve profilo social, scrive: “Dott.ssa e artista, protettrice e musa dell’uomo. Niente mutandine, niente hipocrisy, nessuna codardia. Pornopolitica, Venusiana”. Per Alessandra Cantini porno e politica sono il connubio perfetto come ha detto in un’intervista a Panorama. La giovane parla sei lingue e ha due lauree. Difende i maschi, non condivide la campagna Me too, ed in politica è stata candidata con Forza Italia. Oltre a quello con Conte ha infatti all’attivo anche un selfie con Silvio Berlusconi. Selfie con mutande, anche quello.