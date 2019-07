Salvini muove guerra ai giudici e spinge Conte al rimpasto

Mentre il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sferra un duro attacco al giudice che ha liberato Carola Rackete, la comandante della Sea Watch, il presidente del Consiglio brinda. Dall’Europa, infatti, è arrivata una boccata d’ossigeno, non ci sarà la procedura d’infrazione contro l’Italia. Per i conti da mettere a posto ci sarà tempo. «L’Europa ci riconosce serietà e responsabilità», ha detto il premier. Una vittoria per Conte, ma il suo ministro dell’Interno oggi ha spostato tutta l’attenzione dei media su di sé. «La decisione del Gip è grave… mi vergogno di essere italiano, ora mi aspetto che qualcuno forzi i posti di blocco». Toni alti per mantenere l’attenzione sul tema sicurezza e per evitare sorprese sul voto del Dl sicurezza, a lui caro. Non solo per quanto riguarda le nomine decise a livello europeo, che ha visto l’Italia giocare di sponda per evitare la procedura d’infrazione ma che non ha portato casa posti importanti, Salvini ha attaccato la logica spartitoria chiamando Conte a nominare subito un ministro per le Politiche europee che dovrà stare Bruxelles 7 giorni su 7 a difendere l’Italia. Il leader della Lega ha già un nome: facile pensare che sarà qualcuno di poco gradito all’asse franco-tedesco che ha condotto i giochi. Festeggia il Pd, invece, con l’elezione di David Sassoli a presidente del Parlamento europeo. Altro rospo da ingoiare per Salvini. Che non perde tempo e spinge, a questo punto, per aggiornare la linea del Governo magari anche con un nuovo riassetto a livello di sottosegretari.

