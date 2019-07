Giornale radio sociale, edizione 3 luglio 2019

SOCIETA’ – Sos cooperazione. Un Paese meno solidale, il nostro. Secondo i dati Ocse, nel 2018 l’Italia si è, infatti, fermata allo 0,24% del reddito nazionale lordo: -21,3% sul 2017. Ai nostri microfoni Francesco Petrelli della ong Oxfam che insieme a Open polis lo ha denunciato in un rapporto.

DIRITTI – Capitana libera. “Agì per salvare i migranti”, revocati gli arresti a Carola Rackete. E mentre la Sea Watch 3 è ancora sotto sequestro a Lampedusa, riprendono le attività di ricerca e salvataggio nel Canale di Sicilia della nave dell’armatore sociale Alessandro Metz diretta in Libia.

ECONOMIA – Terra giusta. La Camera ha approvato la legge contro le aste a doppio ribasso nell’acquisto di prodotti alimentari. Il servizio di Giuseppe Manzo.

INTERNAZIONALE – Come neve al sole. Il ghiaccio marino in Antartide ha raggiunto il livello minimo dagli ultimi 40 anni. Il fenomeno, che ha immediatamente messo in allarme i ricercatori, è stato notato grazie alle rilevazioni satellitari. Tra le possibili cause potrebbe esserci il riscaldamento globale, ma non è ancora possibile stabilirlo con certezza.

CULTURA – E Baboucar guidava la fila. Arriva sugli scaffali la favola senza morale di Giovanni Dozzini. Il libro affronta il tema delle migrazioni, scegliendo di raccontare quello che avviene dopo le traversate. Uomini e donne sospesi tra la speranza che la loro richiesta di asilo venga accolta e l’ansia di essere respinti. Edizioni Minimum Fax.

SPORT – Move Beyond. L’associazione sportiva calcistica “Intrecciante” nata a Trento da richiedenti asilo, operatori e universitari fa scuola e diventa modello in Europa. Sarà infatti protagonista di un progetto finanziato dal programma Erasmus+ che coinvolge altri 5 Paesi e che ha al centro lo studio e la condivisione delle buone prassi nell’ambito dell’inclusione attraverso lo sport.