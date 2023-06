Milan-Ibrahimovic, è finita: domani il saluto dello svedese

ROMA – Storia finita tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. Dopo le indiscrezioni circolate in rete – alimentate dalle foto alla scritta ‘Goodbye Zlatan’ rubate dall’interno di San Siro – è arrivata la parola definitiva da parte della società: domani, al termine dell’ultima giornata di campionato prevista in casa alle 21 contro il Verona, il campione svedese saluterà i rossoneri. Prevista una piccola cerimonia in campo che coinvolgerà anche i tifosi per ringraziare l’attaccante dei “magnifici anni vissuti insieme”.

Foto: RossoneroBlog

Ibrahimovic, che il prossimo 3 ottobre compirà 42 anni, non prenderà parte però al match per alcuni guai fisici, come confermato dallo stesso tecnico Stefano Pioli: “Mi dispiace che Zlatan non riuscirà ad essere a disposizione per domani, non è in condizione di scendere in campo. Ho parlato tanto con lui in questi giorni”, aveva detto in conferenza stampa. Ibra era arrivato al Milan una prima volta nel 2010, vincendo subito uno scudetto, una Supercoppa e il titolo di capocannoniere della serie A con 28 gol. Nel 2012 quello che sarà solo un arrivederci: a luglio passa al Psg, per poi tornare a San Siro nel 2020 dopo le annate al Manchester United e ai Los Angeles Galaxy. In maglia rossonera ha segnato 93 reti e ha totalizzato 163 presenze, impreziosite dall’ultimo scudetto conquistato la scorsa stagione.