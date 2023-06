VIDEO | Delitto di Senago, la mamma di Impagnatiello: “È un mostro, chiedo perdono per aver fatto un figlio così”

ROMA – “Mio figlio è un mostro”. Inizia così l’intervista a Sabrina Paulis, mamma di Alessandro Impagnatiello alla Vita in diretta. La donna, di fronte alle telecamere, è apparsa molto provata e dispiaciuta per i parenti di Giulia Tramontano. “Non lo voglio immaginare. La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia”.

“Ale non era così credetemi”, ha detto tra le lacrime la donna. “Non lo so cos’è successo. Io non ci credo ancora, non ci credo. Ho sempre creduto ad Alessandro, perché lui era molto credibile. Io gli dicevo ‘Ale, tu mi devi dire qualcosa?’, eravamo io e lui da soli, ‘Mi devi dire qualcosa, Ale?’. Lui mi diceva ‘No, non ti devo dire niente. ‘Mamma tu fidati di me’ – ha spiegato Sabrina Paulis – ‘dovete fidarvi di me, voi dovete fidarvi’. Come faccio a non credere?