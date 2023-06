Sondaggio Dire-Tecné: frena la crescita della fiducia nel Governo e nella premier Meloni

ROMA – Questa settimana frena la crescita della fiducia nella premier Giorgia Meloni e nel suo Governo, e aumenta la percentuale degli sfiduciati. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 31 maggio e l’1 giugno 2023 su un campione di 1.000 persone.



Secondo l’indagine, la fiducia nella presidente del Consiglio è al 53,4% (+0,1% rispetto 7 giorni fa). Ma sale anche la percentuale di chi non ha fiducia, il 42% degli intervistati (+0,2%). Il 4,6% non sa (-0,3%).

Segna un +0,1% anche la fiducia nel Governo, che arriva al 47,6%. Il 45,8% non si fida (+0,3%). Il 6,6% degli intervistati (-0,4% rispetto alla scorsa settimana) non sa.

DIRE-TECNÈ: FDI ANCORA SU, CALA IL PD

Prosegue anche questa settimana la crescita nelle preferenze degli italiani di Fratelli d’Italia, che si conferma saldamente in testa fra i partiti con il 30% (+0,3 rispetto a 7 giorni fa). Mentre per il Pd, che è ora al 19,8%, si inverte la tendenza, con un -0,2% rispetto alla settimana precedente (in cui si era registrata una crescita dello 0,2%). Secondo l’indagine, il M5S è al 15,4% (-0,1%). La Lega è all’8,9% (-0,1%). Forza Italia è all’8,3% (+0,1%). Segue Azione con il 4,2% (-0,1%). Alleanza Verdi-Sinistra sale al 3,1% (+0,2%). Cresce anche Iv, arrivando al 3% (+0,2%). +Europa è al 2,2%(-0,1%). Gli altri al 5,1% (-0,2%).