Festa della Repubblica, ecco gli auguri e il pensiero degli uomini e delle donne con le stellette /VIDEO

Mentre la sfilata del 2 giugno aveva corso uomini e donne delle Forze Armate, ma anche corpi legati al soccorso e all’intervento sanitario, hanno lasciato il loro commento e augurio per il compleanno della Repubblica.

IL CAPITANO DELL’AERONAUTICA RACCONTA L’IMPEGNO DEL 15MO STORMO PER ALLUVIONE

ROMA- SAR, ricerca e soccorso. E’ una missione di vita quella di cui parla alla Dire il Capitano dell’Aeronautica Militare Marco Cazzola del 15mo Stormo, mentre e’ in corso la sfilata tradizionale del 2 giugno.

L’alluvione in Emilia Romagna e’ solo l’ultima delle calamita’ che li ha visti impegnati. “I colleghi del 15mo decollavano da Cervia con la pista allagata”, ha raccontato.

La Festa della Repubblica e’ quest’anno una doppia celebrazione per il Capitano come per tutti gli aeronautici: ricorre infatti il Centenario dell’Aeronautica Militare. Ed e’ “il progresso tecnologico ad avere avuto un ruolo fondamentale” in questi 100 anni di storia.

IL MAGGIORE DELL’ESERCITO: FORZE ARMATE DIFENDONO VALORI

ROMA – Dora Di Camillo, Maggiore dell’Esercito, alla Dire per la Festa della Repubblica, ha ricordato il senso dell’unità “che questa celebrazione incarna. Un patrimonio di valori che le Forze Armate difendono”, ha detto. Nel mondo abbiamo nelle diverse missioni 7.500 uomini e donne, in 43 missioni”, ha aggiunto parlando anche dei 5.000 uomini e donne coinvolti in ‘Strade sicure’.

IL CAPITANO DI CORVETTA: OGGI NON E’ FESTA SOLO NOSTRA, MA DI TUTTI

ROMA “Oggi è la festa di tutti gli italiani, non solo di noi in divisa”. Lo ha ricordato alla Dire il Capitano di Corvetta Stefano Febbraro, a margine della sfilata del 2 giugno che quest’anno è intitolata ai valori italiani.

E tra i valori e i simboli dell’Italia non può mancare nave Amerigo Vespucci. “Dal primo luglio salperà verso i mari del mondo, per toccare 5 continenti, 28 porti” e porterà “il made in Italy e l’orgoglio nazionale”.

IL MAGGIORE DELL’ARMA: TRA VALORI ITALIANI LA SOLIDARIETA’

ROMA – “Ricordiamo tutti i 2 carabinieri quasi sommersi dal fango che non ci hanno pensato due volte a tuffarsi”, per salvare le persone in pericolo. Alla Dire il Maggiore dei Carabinieri Antonio Ruotolo parla della solidarieta’ come uno dei valori tipicamente italiani che oggi la Festa della Repubblica celebra e ricorda la recente emergenza dell’alluvione in Emilia Romagna.

CROCE ROSSA: NATI SUL CAMPO DI BATTAGLIA, VALORE UMANITA’

ROMA – “Siamo nati sui campi di battaglia e grazie alla specificità di avere personale militare e civile possiamo far fronte a qualsiasi tipo di situazione”. E’ l’anima della Croce Rossa, immancabile presenza della Festa della Repubblica i cui valori portanti sono il soccorso e l’aiuto, come ricorda alla Dire il Colonnello Ercole Fragasso. Ed è l’umanità “a guidare l’operato dei volontari”, come sottolinea la crocerossina Sorella Costanza Arcuri.

VIGILESSA DEL FUOCO: MIO PENSIERO A TERRE ALLUVIONATE

ROMA- “E’ un’emozione fortissima essere qui, il mio pensiero va alle 600 unità che sono ancora nelle zone dell’alluvione”. L’ingegnera dei Vigili del Fuoco, Cristina D’Angelo, racconta alla Dire la sua emozione in occasione della Festa della Repubblica. Corpo sempre presente in tutte le emergenze, anche in contesti internazionali come di recente per il terremoto in Turchia, D’angelo commenta così la vicinanza alla popolazione: “La gente ci ripaga sempre dandoci fiducia”.

MOSCHITTA (POLIZIA DI STATO): GRAZIE MATTARELLA PER TEMA SCELTO

ROMA- “Ringrazio il presidente Mattarella per il tema scelto”. Lo ha detto intervistato dalla Dire Giuseppe Moschitta, capo ufficio stampa della Polizia di Stato, a margine della celebrazioni per la Festa della Repubblica. “Un tema corale, che riguarda tutti gli italiani” ha tenuto a sottolineare, che assicura “pacifica convivenza e un futuro di sviluppo”.