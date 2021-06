Rifatto l’asfalto colabrodo sulla strada regionale di Gressan

AOSTA – Su quella strada transitano oltre tre milioni di veicoli ogni anno. È una delle più trafficate dell’intera Valle d’Aosta. Passa in mezzo a centri abitati e ad attività artigianali e commerciali. Collega l’intera zona dell’Envers, da Gressan a Jovençan ad Aymavilles, con Aosta. Per questo, a ottobre era stata inserita in un progetto sperimentale del ministero dell’Ambiente per la posa di asfalto a basso impatto acustico. L’esperimento andò molto male: l’asfalto fonoassorbente “ha subìto importanti fenomeni di precoce degrado a poche settimane dalla posa”, scrisse la Regione. Tradotto: buchi, tratti in cui lo strato di bitume è saltato via in pochi giorni. Un incubo per le centinaia di pendolari che la percorrono ogni giorno; un rischio per motociclisti e ciclisti. A novembre, l’appaltatore aveva tappato le buche più grandi con asfalto normale.



Domani, venerdì 4 giugno, e sabato sarà completata la riasfaltatura con asfalto fonoassorbente, sperando che le temperature più alte rispetto a quelle della prima stesura, a ottobre, garantiscano un risultato migliore.

LA VIABILITÀ DURANTE I LAVORI

La strada regionale 20 di Gressan sarà a senso unico alternato dal Pont Suaz di Charvensod all’altezza della Mafer dalle 18 alle 20 di domani; sarà chiusa al traffico dalle 20 alle 7 di sabato; sarà di nuovo a senso unico alternato dalle 7 alle 12,30 di sabato.

“La nuova pavimentazione sarà realizzata nelle ore notturne, per arrecare all’utenza stradale il minor disagio possibile” dice l’assessore regionale alle Opere pubbliche, Carlo Marzi.