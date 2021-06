Comunali, Provenzano: “Dobbiamo impedire che Napoli sia preda delle mire di Salvini”

NAPOLI – “Dobbiamo impedire che Napoli sia preda delle mire di Salvini”, dice il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano a margine della presentazione del libro ‘Che fine hanno fatto i bambini?’ alla fondazione Foqus di Napoli.

“Nessuno – aggiunge – dimentica quello che Salvini diceva di Napoli e dei napoletani. Penso che questa città non lo dimentichi, il nemico da battere per noi è la destra”. “Napoli ha spento un po’ le sue ambizioni. Questa – sottolinea l’ex ministro per il Sud – è la grande capitale del Mezzogiorno e deve avere un profilo internazionale ed europeo che va rilanciato. La nuova stagione di investimenti pubblici che si apre con il Recovery, se non metterà Napoli e lo sviluppo del Mezzogiorno al centro, mancherà la sfida della ripresa nazionale. Per questo anche la vicenda del bilancio non è sanare i debiti del passato ma mettere Napoli nelle condizioni di partecipare a questa nuova stagione di investimenti”.

LEGGI ANCHE: Calabria, Provenzano: “De Magistris? Se non partecipa alle primarie fa un regalo alla destra”