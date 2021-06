Genova, il liceo Ruffini partecipa al primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana

GENOVA – ‘Il momento è Ora‘, progetto multimediale elaborato dalla 4BT del liceo tecnico economico ‘Vittorio Emanuele II – Ruffini’ di Genova con l’obiettivo di delineare la mobilità del futuro, farà parte del primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana realizzato nell’ambito del progetto ‘O.R.A – Open Road Alliance’, promosso da Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva.



La proposta creativa, realizzata tramite un’illustrazione grafica, immagina un cittadino che, trasformandosi idealmente in un supereroe, sceglie di non utilizzare mezzi inquinanti e di abbandonare cattive abitudini per ‘salvare il mondo’ e l’ambiente. Una visione fondata sulla consapevolezza che, per salvare il mondo appunto, non servono superpoteri ma sia necessario informarsi, condividere opinioni ed esperienze ed essere disposti a cambiare le proprie abitudini.

L’elaborato, esito finale di un percorso formativo iniziato a ottobre 2020, è stato selezionato tra i lavori artistici di 93 classi, provenienti da 57 scuole italiane. In particolare, a Genova hanno partecipato 3 scuole per un totale di 70 studenti liguri. Il progetto del ‘Ruffini’ quindi, perfezionato grazie al supporto di professionisti del linguaggio e delle forme dell’audiovisivo, andrà a costituire la parte multimediale del Manifesto che sarà presentato a settembre 2021 e che includerà anche le riflessioni e le proposte di tutte le classi partecipanti.

“Il momento è ora- afferma Jessica Bonanni del ministero dell’Istruzione- è un lavoro che coglie le principali sfumature del concetto di mobilità sicura e sostenibile, contestualizzandone le principali dimensioni: economica, sociale, ambientale, sicurezza. Un’idea originale e replicabile nel mondo della scuola”.