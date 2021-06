Air Italy, sindacati in piazza: “Prolungare Cig e stop 1450 licenziamenti”

ROMA – “Voglio vedere come ci andate quest’anno in Sardegna. Col monopattino?”, urla al megafono Rita, dipendente Air Italy che, come tanti suoi colleghi, è a piazza Montecitorio per protestare contro il licenziamento di 1450 lavoratori dell’ex Meridiana con base in Italia a Olbia e Milano. E’ la protesta organizzata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, insieme chiedono al governo l’avvio di un tavolo di crisi sulla compagnia, lo stop dei licenziamenti annunciato ad aprile e il prolungamento della cassa integrazione in scadenza il 30 giugno.

L’obiettivo- dicono le sigle sindacali del trasporto- è scongiurare la scomparsa di una storica compagnia italiana. “Per questo attendiamo una convocazione dal Mise. Un confronto teso a valutare tutte le proposte in campo ‘governo ci convochi’- spiega il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito – non abbiamo ancora ricevuto la convocazione da parte del Ministero del Lavoro, il Mise ci deve invece convocare per conoscere ogni proposta industriale”.