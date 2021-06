Estate di concerti a Udine: da Max Gazzè ad Alice, passando per Nek e Levante

TRIESTE – Tornano i grandi eventi a Udine, una lunga serie di concerti, che si apriranno il 3 luglio con Max Gazzè che animerà la notte bianca della città. Tra i nomi già annunciati quello di Umberto Tozzi, il 17 luglio, e di Levante, il 27. La location sarà il castello e il programma punta ad abbracciare un pubblico il più vasto possibile. Tra gli appuntamenti già annunciati anche quello del 19 luglio con il live dei The Beatbox, nel concerto dedicato ai Fab Four dal titolo “The Beatles Live Again“. Il 26 luglio la scena sarà per PFM, con lo spettacolo che celebra “La Buona Novella”, disco di Fabrizio de André, oltre a tutti i più grandi successi. Tra gli artisti che arriveranno a Udine in estate, il 2 agosto, sarà il turno di Nek, che proporrà le sue hit in chiave acustica.

Serata dedicata a Lucio Battisti il 9 agosto, con lo show Canto Libero, mentre il 18 agosto la musica italiana sarà protagonista con Angelo Branduardi, assieme a Fabio Valdemarin, per “Camminando camminando”. Le colonne sonore del cinema, con la musica di Ennio Morricone, saranno al centro dell’evento della Fvg Orchestra, il 28 agosto, con “Celebrating Morricone“, formazione che il 31 agosto accompagnerà Alice in “Alice canta Battiato”. La kermesse è organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, eventi inseriti nel calendario della manifestazione UdinEstate.

