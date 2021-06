Lavoro, Landini: “Dall’Ue bugia totale sui licenziamenti, abolire leggi balorde sul precariato”

ROMA – “E’ una bugia totale” dire che il blocco dei licenziamenti danneggia i precari. Maurizio Landini, segretario della Cgil, all’Aria che tira su La7 spiega: “Il primo problema è che nel Paese c’è troppa precarietà e una delle cose da fare è cancellare delle forme di lavoro precarie assurde. Il secondo aspetto riguarda la questione degli ammortizzatori sociali. Non stiamo dicendo che non si può licenziare mai più, ma di fare il 31 ottobre per tutti. E prima di agosto fare una riforma degli ammortizzatori davvero universale”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a ‘L’aria che tira’ su La7.

“Mi sono stancato di sentir parlare di garantiti e non garantiti”, prosegue Landini. “Chi sarebbero quelli garantiti? I lavoratori che pagano le tasse e prendono mille euro al mese? Sono stati tolti diritti ed è aumentata la precarietà, perchè non tolgono quelle leggi balorde che hanno creato 30 forme diverse di lavoro? Gli imprenditori non trovano lavoratori stagionali? Vanno pagati di più“.

LEGGI ANCHE: I giovani non vogliono più lavorare? Fratoianni: “Pagati una miseria, salario minimo misura fondamentale”