Nanni Moretti torna a Cannes: ‘Tre piani’ in concorso al Festival

ROMA – Nanni Moretti torna al Festival di Cannes per l’ottava volta da regista con ‘Tre Piani’. A dare l’annuncio è stato il delegato generale Thierry Fremaux, in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma. Il film – interpretato da Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno – sarà in concorso alla 74esima edizione della kermesse, con Spike Lee come presidente di giuria, e uscirà il 23 settembre al cinema. Per l’occasione, Moretti ha postato sui social un video in cui canta, insieme alle interpreti del film, ‘Soldi’ di Mahmood mentre si preparano per la premiere.

La pellicola è ambientata tra i tre piani, come recita il titolo, di un piccolo condominio borghese in cui si intrecciano le storie di inquilini molto diversi tra loro. Prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema, e Le Pacte, scritto da Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella, ‘Tre piani’ è tratto dall’omonimo romanzo dell’israeliano Eshkol Nevo ed sarà distribuito in Italia da 01 Distribution. Il Festival di Cannes, che sarà inaugurato da ‘Annette’ di Leos Carax con protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard, è in programma dal 6 al 17 luglio. Durante la manifestazione Jodie Foster riceverà la Palma d’oro alla carriera. Tra i film in concorso confermato anche ‘The French Dispatch’ di Wes Anderson con protagonisti Timothee Chalamet, Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Lea Seydoux, Bill Murray, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Frances McDormand, Rupert Friend, Owen Wilson, Adrien Brody, Alex Lawther, Anjelica Huston, Fisher Stevens e Jeffrey Wright.

