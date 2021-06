VIDEO | Nanni Moretti a Cannes? Intanto canta ‘Soldi’ di Mahmood: euforia sui social

Aggiornamento: Nanni Moretti torna a Cannes: ‘Tre piani’ in concorso al Festival

ROMA – In attesa dall’annuncio dei film che verranno presentanti al Festival di Cannes, previsto per oggi, Nanni Moretti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un curioso video commentando ‘La sera prima’. Protagoniste insieme allo stesso attore e regista, alcune delle interpreti del suo ultimo film ‘Tre piani’, che impegnate a prepararsi (per una partenza?) tra guardaroba e bagno, cantano la canzone di Mahmood ‘Soldi’. E sui i social esplode l’entusiasmo dei fan: ‘ma vogliamo parlare di Nanni Moretti che balla soldi di Mahmood? Nanni quanto ti voglio bene non hai idea’ scrive un utente, ‘Il video di Nanni Moretti su Soldi è la prima volta (e probabilmente l’ultima) in cui mi dispiace di non avere sedici anni in questo secolo’ commenta un secondo. E in un attimo il regista di ‘Ecce bombo’ diventa trending topic su Twitter.

‘TRE PIANI’, DAL 23 SETTEMBRE NELLE SALE

‘Tre piani‘, adattamento dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, avrebbe dovuto esordire l’anno scorso proprio a Cannes, quindi la presenza di Moretti alla croisette è data abbastanza per scontata. Nel cast Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno e lo stesso Moretti. L’uscita nelle sale della pellicola è prevista per il 23 settembre.