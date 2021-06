Covid, Sileri: “Il limite delle quattro persone a tavola va superato”

ROMA – La regola delle quattro persone a tavola al ristorante “deve essere rivista e spero che venga fatto il prima possibile. Se si rispetta la distanza, si mette la mascherina negli spazi comuni, non si scambiano posate e bicchieri il problema non si pone, direi che questa regola va superata, considerando anche che a breve avremo una persona su due in Italia che ha fatto almeno una dose di vaccino. Il rapporto con il ministro Speranza è un rapporto normalissimo e di confronto”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

