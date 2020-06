Incidente stradale per Gianluigi Paragone, ricoverato in codice rosso al Gemelli

ROMA – Gianluigi Paragone, giornalista e senatore del Gruppo Misto, e’ rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era bordo del suo scooter, oggi alle 15 in Piazza De Bosis, in zona Foro Italico a Roma. Secondo quanto accertato finora dalla Polizia locale del Gruppo Cassia, lo scooter di Paragone si e’ scontrato con un’auto su cui viaggiavano due donne. Alla guida una 77enne. Da accertare la dinamica ed eventuali responsabilita’. Paragone stato ricoverato in codice rosso al Gemelli, ma non sarebbe grave.