Bologna, effetto lockdown; più cacche di cane sotto i portici

BOLOGNA – Conseguenze da lockdown: meno persone in giro pronte a pizzicare i comportamenti incivili, più cacche di cane non raccolte dai proprietari e lasciate sotto i portici di Bologna. E’ Hera a confermarne l’aumento: “Abbiamo rilevato qualche segnalazione in più rispetto alle deiezioni canine sotto i portici”, afferma il responsabile del distretto di Bologna, Enrico Cuomo, partecipando a una commissione del Consiglio comunale.

“Probabilmente, ma è una supposizione del tutto personale- aggiunge Cuomo- essendoci meno gente in giro e avendo la possibilità di uscire con i nostri amici cani, non tutti si sono comportati come si comportano normalmente”.