Tg Lazio, edizione del 3 giugno 2020

CORONAVIRUS, NEL LAZIO 10 NUOVI CASI, 4 DECESSI

Nel Lazio sono 10 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus, di cui 3 riconducibili a recuperi di vecchie notifiche, 4 i decessi e 95 i guariti. I numeri odierni sono emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato.

Quest’ultimo ha intimato “a non abbassare la guardia” soprattutto “in vista delle riaperture del 3 giugno”. Per questo, ha aggiunto D’Amato, “saranno intensificati i controlli nelle stazioni e negli aeroporti”.

ISOLATA FAMIGLIA POSITIVA A COVID-19, ERA TORNATA DA USA

Un intero nucleo familiare residente a Roma, rientrato in Italia dagli Usa, è risultato positivo al COVID-19 e si è posto in autoisolamento contattando prontamente i competenti servizi sanitari della Asl territoriale. Avviato il contact tracing internazionale sia per il volo Chicago-Francoforte che per il volo Francoforte-Fiumicino. Intanto alla stazione Termini, tra termoscanner e corsie separate, sono tornati i passeggeri dalle altre regioni con 48 Intercity, 80 Frecce e 4.635 regionali in marcia a partire da oggi lungo tutta la Penisola.

IN DUE EVADONO DA CARCERE ROMANO REBIBBIA CON UNA CORDA

Due uomini di etnia rom sono evasi dal carcere romano di Rebibbia questa mattina. I due, secondo quanto ricostruito, si sono calati con una corda dal muro di cinta eludendo la vigilanza. Al momento sono in corso le ricerche presso il campo rom di via Salviati e in quello di via di Salone. I due, uno di origini croate e l’altro nato ad Olbia, hanno rispettivamente 46 e 40 anni. Il 46enne era in carcere per i reati di furto, riciclaggio, lesioni e produzione di materiale falso. Il suo complice e’ ricercato attivamente anche in un campo nomadi di Massa Carrara.

DA BIRD 1.000 MONOPATTINI PER ROMA, NOLEGGIO CON BONUS MOBILITÀ

Anche Bird atterra a Roma con altri 1.000 nuovi monopattini elettrici che si andranno ad aggiungere ai servizi di sharing già attivati nelle ultime settimane. A presentare la flotta green è stata la sindaca Virginia Raggi, su un piccolo palco allestito in piazza del Colosseo. Bird integrerà i monopattini in sharing nel sistema dei trasporti della Capitale, con l’obiettivo di favorire il rimpiazzo dell’auto privata per prediligere forme di mobilità alternative soprattutto per gli spostamenti brevi, l’azienda, inoltre, emetterà regolare fattura per chi volesse sfruttare il rimborso del 60% dei servizi previsto dal bonus mobilità.