Consiglieri consegnano le dimissioni a Napoli, 5 le firme tra Pd e Centrodesta

NAPOLI – Alcuni consiglieri comunali dell’opposizione stanno consegnando le proprie dimissioni con l’obiettivo di far concludere anzitempo l’esperienza amministrativa del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Al momento sono state apposte cinque firme al documento redatto alla presenza del notaio Giampiero de Cesare in uno spazio del maschio Angioino, mentre nella sala dei Baroni si sta svolgendo una seduta del Consiglio comunale.

I 5 FIRMATARI DELLE DIMISSIONI

Il primo a firmare il documento e’ Stanislao Lanzotti, capogruppo di Forza Italia. A seguire Marco Nonno e Andrea Santoro di Fratelli d’Italia, Domenico Palmieri di Napoli Popolare e Aniello Esposito, capogruppo del Partito democratico. Ci sono cinque giorni di tempo per raccogliere altre 16 firme: con le dimissioni di 21 consiglieri comunali terminerebbe l’esperienza amministrativa di de Magistris un anno prima della scadenza naturale del suo secondo mandato. I tre esponenti di Italia Viva e i due consiglieri del Movimento 5 Stelle si dicono pronti a firmare solo nel momento in cui, con le loro dimissioni, si raggiungera’ il numero di 21 consiglieri, cifra necessaria per mandare a casa il sindaco.

DE MAGISTRIS: “DIMISSIONI CONSIGLIERI? UNA SCONFITTA DELLA CITTÀ”

“In questo momento, al di la’ delle comprensibili contingenze politiche, la citta’ non capirebbe un dibattito fondato sui posizionamenti politici. Se si dovesse andare nella direzione delle dimissioni, credo che questa sarebbe una sconfitta del Consiglio comunale di Napoli. Io pero’ ho fiducia che si possa andare avanti“. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris intervenendo in aula dopo l’avvio della raccolta firme dei consiglieri delle opposizioni per dimettersi in massa. L’ex Pm ha ricordato l’incontro con le opposizioni nei giorni scorsi “ero soddisfatto e avevo apprezzato la sensibilita’ di tutti. Spero ancora – ha precisato de Magistris – che da questo Consiglio possa uscire fuori un documento e una posizione unitaria. Per il resto, provo amarezza per quello che ho sentito durante il dibattito”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Tar accoglie ricorso della Regione Campania, sospesa l’ordinanza di de Magistris sulla movida