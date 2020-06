Tg Cinema, edizione del 3 giugno 2020

DA ‘AVATAR 2’ A ‘THE BATMAN’: SET IN RIPARTENZA

Con lo stop del lockdown, le produzioni cinematografiche possono ripartire rispettando le norme di sicurezza. Tra i set in partenza c’è quello di ‘Avatar 2’. A darne l’annuncio è stato il produttore Jon Landau con uno scatto pubblicato su Instagram che lo ritrae insieme al regista James Cameron, sulle piste dell’aeroporto di Wellington, con indosso mascherine e visiere. Via libera anche da parte delle autorità britanniche, che hanno permesso di far ripartire le lavorazioni delle produzioni televisive e cinematografiche ad alto budget. Tra queste, ‘The Batman’ – con Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro della DC – e ‘Animali Fantastici 3’. Si tratta del prequel di Harry Potter, ancora senza titolo, con protagonista Eddie Redmayne nel ruolo del magizoologo Newt Scamander;

‘LABYRINTH’, IL FILM CULT CON DAVID BOWIE TORNA AL CINEMA

‘Labyrinth – Dove tutto è possibile’, il film cult degli Anni 80 con David Bowie nel ruolo del re dei Goblin e Jennifer Connelly in quello di Sarah, torna sul grande schermo. La TriStar Pictures ha scelto Scott Derrickson, noto al grande pubblico per aver diretto la pellicola Marvel ‘Doctor Strange’, alla regia del progetto che, come riporta Deadline, non si tratterebbe di un vero e proprio sequel, ma di una nuova storia, scritta da Maggie Levin e ancora senza titolo, che avrà una connessione con il film originale diretto da Jim Henson, scomparso nel 1990;

BABY K E IL DUO PIO E AMEDEO VOCI DI ‘SCARPETTE ROSSE E I SETTE NANI’

Il 4 giugno arriva sulle principali piattaforme on demand ‘Scarpette rosse e i sette nani’, distribuito da Lucky Red. Diretto da Sungho Hong e animato dal veterano di Walt Disney Jin Kim, il film d’animazione è una rivisitazione in chiave moderna e brillante del classico delle favole ‘Biancaneve’, che nella pellicola è doppiata da Baby K. “È la mia prima esperienza da doppiatrice in un ruolo da protagonista, mi ha emozionata tantissimo ed è nata in me una passione che non sapevo di avere”, ha raccontato la cantante, che ha condiviso la sala doppiaggio con Pio e Amedeo, che prestano la voce a due principi, trasformati in esilaranti nani a causa di una maledizione;

‘L’AMORE A DOMICILIO’: LA COMMEDIA ROMANTICA CON MIRIAM LEONE E SIMONE LIBERATI

Miriam Leone e Simone Liberati sono i protagonisti de ‘L’amore a domicilio’ del regista Emiliano Corapi. Disponibile dal 10 giugno in esclusiva su Amazon Prime Video distribuita da Adler Entertainment, la commedia racconta di Renato, da sempre ostile all’amore e sentimentalmente pavido. Ma un giorno decide di abbandonarsi ai sentimenti sempre temuti grazie all’incontro con Anna, conosciuta per caso, che è reclusa agli arresti domiciliari. I due, nel corso della storia, devono fare i conti con le complicazioni dell’amore.