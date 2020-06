La Sony rinvia il lancio della Playstation 5

TOKYO – Sony Corp. ha dichiarato ufficialmente che rimanderà l’evento di lancio della PlayStation 5, programmato originariamente per venerdì in Giappone.

“Non riteniamo che questo sia il momento giusto per fare festa, vogliamo fare un passo indietro a lasciare spazio e visibilità ai messaggi veramente importanti per la collettività”, ha dichiarato la società in un post sul canale Twitter, con un chiaro riferimento alla situazione critica negli USA a causa delle dilaganti proteste anti razzismo.