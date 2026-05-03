lunedì 4 Maggio 2026

F1, è dominio Antonelli al Gp di Miami: terzo successo di fila per il 19enne

Spariti i problemi della Sprint di sabato, sono rimasti solo quelli della partenza. Poi l'allungo sui rivali. Dietro di lui Norris e Piastri

Data pubblicazione: 3-5-2026 ore 21:17Ultimo aggiornamento: 3-5-2026 ore 21:17

Foto dal profilo X di F1

ROMA – Kimi Antonelli ha calato il tris. Dopo Cina e Giappone, è arrivato il successo nel Gp di Miami. Un dominio in pista e in classifica. Spariti i problemi della Sprint di sabato, sono rimasti solo quelli della partenza. Il pilota della Mercedes, che scattava in pole, ancora una volta si è fatto infilare, questa volta dalla Ferrari di Charles Leclerc, con il quale ha battagliato a colpi di sorpassi nei primi giri, insieme anche a un ritrovato Lando Norris con la McLaren. Poi però il 19enne ha preso il ritmo e ha allungato sui rivali. Fino alla bandiera a scacchi, che ha messo in fila proprio il campione in carica Norris e Oscar Piastri con l’altra McLaren.

LEGGI ANCHE: F1, al Gp Miami il ritorno della McLaren: Norris vince nella Sprint davanti a Piastri

I RECORD DI KIMI ANTONELLI

Giù dal podio George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) e le due Ferrari, che alla fine hanno chiuso solo al sesto e al settimo posto con Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Tutti ai piedi di Antonelli, che ha continuato a infilare record: adesso è anche il primo della storia i cui primi tre successi in carriera sono arrivati consecutivi e partendo dalla pole position. Come italiano, poi, è il secondo con tre vittorie di fila dopo Alberto Ascari, che addirittura ne ottenne 7 ma bisogna tornare indietro di oltre 70 anni, a un periodo a cavallo tra il 1952 e il 1953.

SI TORNA IN PISTA A MONTREAL

Ora si torna in pista dal 22 al 24 maggio a Montreal per il Gp del Canada. La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 100 punti; Russell 80; Leclerc 63; Norris 51; Hamilton 49. La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 180 punti; Ferrari 112; McLaren 94.

Leggi anche

Atp Madrid, Sinner travolge Zverev e scrive un nuovo capitolo nella storia del tennis. Meloni: “Una pagina di sport indimenticabile”

di Redazione

F1, al Gp Miami il ritorno della McLaren: Norris vince nella Sprint davanti a Piastri

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»