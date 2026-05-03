lunedì 4 Maggio 2026

VIDEO| Rio De Janeiro, Shakira live a Copacabana: maxi show gratuito davanti a 2 milioni di persone

La popstar colombiana si è scatenata per circa due ore sul palco record di 1500 metri quadrati, il più grande mai allestito

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 3-5-2026 ore 20:59Ultimo aggiornamento: 3-5-2026 ore 20:59

ROMA – Uno show mastodontico e gratuito che ha radunato 2 milioni di persone sull’iconica spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro: protagonista Shakira che ha fatto cantare e ballare una folla oceanica per circa due ore. La popstar colombiana si è scatenata sul palco record di 1500 metri quadrati, il più grande mai allestito.

La 49enne ha fatto la storia diventando la prima artista latina ad esibirsi davanti a così tante persone. Recentemente, prima di lei – nella stessa location – lo avevano fatto Madonna (davanti a 1.6 milioni di persone) e Lady Gaga (2,1 milioni di persone).

La serata si è aperta con uno spettacolo di droni che hanno proiettato l’immagine di un lupo, simbolo associato a Shakira, sul lungomare. “Brasile, ti amo. È magico vedere milioni di anime insieme, pronte a cantare, sentire, ballare e ricordare al mondo ciò che conta davvero“, ha detto Shakira che nel corso del concerto ha sventolato la bandiera brasiliana e ha indossato i colori del Paese su uno degli abiti di scena.

In scaletta i suoi brani più famosi: da “Hips don’t lie” a “Waka waka”, passando per “La Bicicleta”, “She wolf”, “Don’t Bother”, “La Tortura”, “Whenever, Wherever” e “Loca”. Sul palco, come ospiti, le star brasiliane Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethania e Ivete Sangalo.

Ecco qualche spezzone della serata.

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