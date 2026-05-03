lunedì 4 Maggio 2026

Enna, cade in un laghetto artificiale a Calascibetta: morto un 65enne

I sommozzatori hanno individuato il corpo dell'uomo immergendosi nelle acque del bacino

di Salvo CataldoData pubblicazione: 3-5-2026 ore 20:04Ultimo aggiornamento: 3-5-2026 ore 20:04

Foto di repertorio

PALERMO – Un uomo di 65 anni è morto in un laghetto artificiale ad uso agricolo nel territorio di Calascibetta, in provincia di Enna. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco, allertati nel pomeriggio e giunti sul luogo della tragedia, in contrada Gaito.

Sul posto, insieme con i carabinieri e i sanitari del 118, sono giunti anche i sommozzatori che hanno individuato il corpo dell’uomo immergendosi nelle acque del bacino. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

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