domenica 3 Maggio 2026

Atp Madrid, Sinner travolge Zverev e scrive un nuovo capitolo nella storia del tennis

L'azzurro ha vinto il quinto Masters 1000 consecutivo, non c'era mai riuscito nessuno

di Andrea ClericiData pubblicazione: 3-5-2026 ore 18:20Ultimo aggiornamento: 3-5-2026 ore 18:20

ROMA – Sinnerissimo. L’uragano Jannik ha spazzato via Alexander Zverev nella finale del torneo Atp di Madrid conquistando il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa che non era mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Trionfo in due set con il punteggio di 6-1, 6-2. Da assoluto numero 1. Un incubo per il tedesco, al nono ko di fila contro l’altoatesino, che oltretutto non gli lascia un set dalla finale di Vienna dello scorso ottobre.

Parigi 2025 e poi nel 2026 Indian Wells, Miami e Montecarlo prima di questo suo primo successo nella capitale spagnola: è la lunga serie vincente dell’azzurro, arrivato anche a 23 partite giocate di fila senza conoscere la sconfitta. Nove i titoli Masters 1000 in bacheca. Ventotto quelli totali in carriera.
E un vantaggio in testa al ranking Atp che cresce: Carlos Alcaraz è sempre più lontano. Per Sinner invece alle porte ci sono adesso gli Internazionali di Roma.

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