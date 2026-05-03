A Firenze scritte antisemite e contro il console onorario di Israele. La sindaca Funaro: “Grave e inaccettabile”

di Emanuele Nuccitelli e Giusy Mercadante

FIRENZE – “Sionisti appesi” o “Ebrei al rogo”. Nella notte sono emerse sui muri di Firenze diverse scritte minacciose contro gli ebrei e di insulto alla direzione di Marco Carrai, console onorario di Israele. “La campagna d’odio contro gli ebrei – sottolinea Emanuele Fiano, presidente nazionale di Sinistra per Israele – Due Popoli Due Stati – è sempre più diffusa e martellante. Nell’esprimere la nostra solidarietà alla comunità ebraica di Firenze e a Marco Carrai, vogliamo ringraziare la sindaca della città, Sara Funaro, che ha immediatamente condannato la nottata di vandalismo e dato disposizioni per la cancellazione delle scritte”.

“Rimane la necessità – conclude Fiano – che le forze politiche e sociali del paese siano davvero impegnate nel promuovere una cultura che avversi ogni forma di antisemitismo e per ristabilire un clima adeguato di dialogo e confronto tra le diverse opinioni, che in questo periodo di grande tensione, si stanno esprimendo. L’incitamento all’odio e alla violenza devono essere condannati con chiarezza e fermezza“.

LA SINDACA FUNARO CONTRO L’EPISODIO: “GRAVE E INACCETTABILE”

“L’antisemitismo che riaffiora sui muri della nostra città è qualcosa di grave e inaccettabile“, ha scritto la sindaca Sara Funaro pubblicando un’immagine delle scritte impresse sui muri. “Oggi ci siamo svegliati con scritte che incitano all’odio, alla violenza e alla morte, riportandoci alla memoria gli anni più bui della nostra storia”, ha sottolineato la sindaca. E aggiunto: “Parole che feriscono e che non hanno nulla a che fare con i valori di Firenze e con l’identità della nostra comunità. Tra queste, anche scritte contro Marco Carrai, a cui va tutta la mia vicinanza”.

“Firenze all’odio e alla violenza risponde con l’unità. Lo abbiamo dimostrato tante volte, anche il 25 aprile scorso, in un momento simbolico e potente, quando l’imam ha letto il messaggio del rabbino: un segno concreto di dialogo e rispetto”, ha rimarcato nel post. Funaro fa, poi, sapere che “Abbiamo già dato mandato di ripulire immediatamente le scritte. Allo stesso tempo, mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto”.

“Firenze non merita tutto questo. E non si fa intimidire continuando a lavorare per la pace e contro ogni forma di ingiustizia e di violenza dei popoli oppressi”, ha concluso.