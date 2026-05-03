Rubio atteso a Roma: nei prossimi giorni l’incontro con Papa Leone XIV

ROMA – Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, è atteso a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri istituzionali. Primo tra tutti quello con Papa Leone XIV. A riferirlo è una fonte vaticana, rimasta anonima, a Reuters.

Sarà la prima occasione di riavvicinamento dopo gli attacchi di Donald Trump in risposta alle sue dichiarazioni sulla guerra in Iran e sulle politiche in fatto di immigrazione del presidente. L’incontro dovrebbe avvenire giovedì 7 maggio. L’indomani, l’8 maggio, Prevost celebrerà il suo primo anno di pontificato. E, in agenda, dovrebbe esserci anche quello con il segretario della Santa Sede, Pietro Parolin.

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Poi Rubio – come aggiunge il Corriere della Sera – passerà all’esecutivo nostrano. Il segretario di Stato, alla sua terza visita in Italia, tenterà il disgelo dopo le complicate settimane di botta e risposta e le critiche di Trump a Giorgia Meloni. Non è chiaro se Rubio – alla sua terza visita in Italia – incontrerà la presidente del Consiglio. Avrebbe richiesto un faccia a faccia. In agenda dovrebbero esserci i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto.