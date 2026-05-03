Garlasco, il club per seduttori, il krav maga, la ‘one-itis’e il periodo oscuro: spuntano 3 mila messaggi di ‘Andreas’

ROMA – “L’unica volta in cui mi sono innamorato (dà cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni) è capitato in un periodo oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20 anni”: queste parole appaiono in un forum chiamato “Italian seduction club” in cui più persone, tra loro sconosciute, si scambiano suggerimenti e confrontano le proprie esperienze affettive e di seduzione. Di per sé, non sarebbero niente di speciale, se non fosse che a scriverle sarebbe Andreas, nick name scelto da niente meno che Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

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LA NUOVA PISTA CHE INGUAIA SEMPIO

Nei giorni successivi alla diffusione delle nuove ipotesi investigative della Procura di Pavia, che lo vedono chiamato in causa direttamente con l’accusa di omicidio (non più in concorso) con un chiaro movente -il rifiuto ad un’avance sessuale della ragazza – emergono puntualmente, dalle trasmissioni televisive e dalla stampa, dettagli curiosi sulle sue abitudini e sui suoi interessi personali. Quasi a voler trovare conferma del profilo del possibile killer insomma, si spulciano vecchie chat trovate sul web in cui Sempio avrebbe rivelato le sue confidenze e persino si trovano collegamenti inediti- dallo stesso sempre smentiti- con la vittima.

ANDREAS, CHI È

Insomma, quanto è avvenuto nell’ultima puntata di Quarto Grado, trasmessa nella serata di venerdì 1 maggio, non è passato inosservato: la sua legale, nonché amica di gioventù, Angela Taccia, ha confermato- forse non dandogli peso- voci che circolavano già sul web, su siti e blog dedicati proprio al Garlasco crime. Ovvero Taccia ha confermato che quel nick name, Andreas, è proprio riconducibile al suo assistito. Tra le migliaia di messaggi, c’è chi ha persino tirato fuori quelli in cui accenna a particolari come le iniziale dei nomi degli zii o il modello della sua auto, che coinciderebbero con i riferimenti di Sempio. Così il tam tam ha raggiunto le principali testate italiane e le parole scritte su quel forum di aspiranti seduttori- 3 mila messaggi scritti in 7 anni, dal 2009 al 2016- assumono tutta una serie di significati -sicuramente forzati- a seguito della recente svolta delle indagini sul Garlasco bis. Insomma, dietro a quella parole scritte da un Andrea Sempio di 16-10 anni fa, c’è chi vede persino quell’ossessione per Chiara che i pm ora ritengono il possibile movente del femminicidio.

“L’ONE-ITIS DI SEMPIO NON ERA CHIARA”

Perché quando Anderas rivela della sua “one-itis” durata quasi 2 anni, avuta tra i 18 e i 20 anni£, altro non fa che parlare della sua ossessione per una ragazza (questo infatti significherebbe la parola one-itis). E salta subito in mente che quando Chiara Poggi è stato uccisa, nel 2007, lo stesso Sempio aveva 19 anni. Una coincidenza quasi perfetta, insomma. Ma qui la stessa Taccia- che prima lo mette in mezzo riconoscendolo in Andreas- smentisce che quella ‘one-itis’ sarebbe Chiara Poggi.

“Io sono tranquilla- ha detto la legale in trasmissione- ero nella sua compagnia, conosco la ragazza di cui si era invaghito, era addirittura più piccola di noi, lo so io e la sa tutta la compagnia. Vedremo a questo punto se chiamarla a testimoniare”. E ancora: “Non era ossessionato, era innamorato, parla di one-itis, è uno slang americano, non è solo ossessione, l’amore adolescenziale è forte e intenso- puntualizza Taccia- Non vuol dire niente, se dobbiamo appellarci o aggrapparci a queste pochezze, noi andiamo sui tecnicismi, le garantisco che nessuno nella nostra compagnia era invaghito di Chiara Poggi. Lei era una bellissima ragazza, intelligentissima, ma troppo grande per noi, non avevamo niente da spartire con lei, vite diverse”.

IL FORUM DEI SEDUTTORI : QUEI MESSAGGI INQUIETANTI DI ANDREAS

Non era Chiara la sua ossessione, quindi. Ma Andreas scrive e tanto sul forum dei seduttori: fino al novembre 2016. E poco dopo, il 23 dicembre di quell’anno, Sempio venne indagato per la prima volta per l’omicidio di Chiara Poggi. Ma lui già prima era ‘uscito dal gruppo’. E non vi tornò neppure quando allora tutto si concluse-velocemente- con una archiviazione.

IL KRAV MAGA CHE RENDE “PIÙ MASCHI”

Però quei messaggi di “Andreas” attirano la curiosità del popolo crime: l’allora da poco ventenne Sempio confessava le sue difficoltà con le ragazze, condivideva pensieri sull’amore e sui sentimenti. Ma non è tutto qui, affrontava anche temi forse più inquietanti. Racconta la sua passione per il Krav Magà– una forma di combattimento e autodifesa israeliana- per sentirsi “molto più maschio, più uomo”.

LA VIOLENZA SESSUALE ‘UNA DIMOSTRAZIONE DELLA FORZA DEL MASCHIO”

Oppure parla di violenza sessuale, trovandone persino una ‘giustificazione biologica’: “Razionalmente può essere un orrore ma, dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, è una dimostrazione pratica della forza del maschio”. Ancora saltano fuori espressioni decisamente sessiste, riferite alle ragazze che sono solo “il terzo incomodo, io approccio il paio di tette e il bel culo”.

Parole che non sono prove e neppure indizi ma hanno senz’altro una forte suggestione, tutto qui. Per gli sviluppi sul caso Garlasco insomma, non resta che aspettare mercoledì 6 maggio, giorno in cui Sempio è stato convocato dai Pm e resta aperto il nodo di come si muoverà: se risponderà alle loro domande o si avvarrà della facoltà di non rispondere o ancora, depositerà una memoria.