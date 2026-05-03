Meteo, le previsioni di domenica 3 maggio 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – La pressione torna lentamente a diminuire, ma nonostante ciò la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo diventerà gradualmente via via più nuvoloso o anche coperto entro sera al Centro-Nord. Clima mite. Nel corso della notte arriveranno le prime piogge sulle Alpi occidentali del Piemonte. Clima mite di giorno, venti deboli da direzioni variabili.

NORD

La pressione torna a diminuire sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un graduale aumento della nuvolosità al Nordovest fino a cielo anche coperto entro sera. Sarà parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Nel corso delle ore notturne arriveranno delle piogge sui confini occidentali del Piemonte. Venti deboli dai quadranti meridionali, clima gradevolmente mite. Temperature: Valori massimi attesi tra i 19°C di Genova e i 22-26°C delle altre città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione comincia a diminuire. La giornata sarà sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere gradualmente via via più nuvoloso o anche coperto sulle coste tirreniche e sulla Sardegna occidentale. Sull’isola, nel corso delle ore notturne, inizierà a piovere sulle coste occidentali. Venti deboli da direzioni variabili, clima mite. Temperature: valori massimi compresi tra i 20 e i 25 gradi su gran parte delle città

SUD E SICILIA

Alta pressione prevalente sulle nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo; infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente dappertutto. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni diverse. Mar Ionio mosso, generalmente calmi i restanti bacini. Clima mite di giorno. Temperature: valori massimi attesi tra i 18-19°C di Potenza e Catanzaro e i 23°C di Napoli