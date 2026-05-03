L’oroscopo di domenica 3 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Per chi ha avuto tensione nel corso degli ultimi giorni, ora sembra sparita, oggi torna la voglia di fare, di agire. Una persona ti ama, te lo sta facendo capire in tutti i modi!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi affronta la giornata con calma: le piccole sfide saranno gestibili e troverai spazio per qualche momento piacevole da condividere. Ora, più che mai, potrai contare sull’appoggio di persone vicine.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
È bene rinsaldare i legami che sono validi e fare promesse con la persona di sempre. Ti senti piuttosto agguerrito.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Avvertirai qualche piccolo dissapore in famiglia e qualche lieve problema di comunicazione con figli e figlie. Con una persona Leone le confidenze diventano eccessive.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
l tuo animo è un po’ tormentato, ma in questi giorni puoi trovare il bandolo della matassa, capire come agire per stare meglio. Se hai dovuto subire una separazione potresti chiedere una nuova possibilità.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
C’è da fare attenzione a non esagerare nei piaceri gastronomici: l’equilibrio oggi è un po’ ostile. Il tuo modo di fare può essere contestato dal partner o dalla famiglia. Questa sera trova un equilibrio per evitare discussioni.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Cerca di mantenere la calma, le pressioni dall’esterno sono parecchie. Attenzione in amore: ciò che nasce ora non riesce ad appagarti del tutto. Non stancarti troppo, fastidi alle gambe.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Tutto scorre in casa e fuori, ma ora non hai il tempo che vorresti per coltivare le tue amicizie durature. Attenzione con Ariete e Gemelli. Rilassati!
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Questa giornata parte in maniera interessante. E’ possibile recuperare un discorso interrotto ieri sera.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Questo nuovo giorno ti vede con una situazione a tratti buona a tratti meno, su diversi aspetti della vita. Hai già discusso in amore o sei preoccupato per una assenza.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
La giornata offre l’opportunità di chiarire piccoli dubbi: affrontando le cose con calma, troverai soluzioni semplici che renderanno più sereni i rapporti personali.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
L’adattabilità al fluire degli eventi che da sempre sai dimostrare, è la tua arma segreta e vincente. L’importante è che tu chieda quello che vuoi, amore in ripresa. Attenzione solo al denaro, spese in arrivo, risparmia qualcosa.