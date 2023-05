VIDEO| A casa tutti bene 2, il cast: “È una terapia d’urto”

ROMA – Sempre più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti inaspettati, sviluppi imprevedibili. E ancora paura, inquietudine, euforia, gioia e solitudine. Dopo il successo della prima stagione, la famiglia Ristuccia torna nella seconda stagione di ‘A casa tutti bene’ di Gabriele Muccino. La serie Sky Original – vincitrice del Nastro d’Argento 2022 come Miglior serie dell’anno e reboot del suo omonimo film campione di incassi – debutta dal 5 maggio su Sky e in streaming su Now. “La famiglia è una riproduzione al microscopio della società. Tutto quello che accade all’interno della famiglia viene portato fuori dalle mura domestiche e, quindi, risuona nella società che viviamo, e viceversa. La famiglia è un gioco di specchi”, ha detto Muccino durante l’intervista all’agenzia Dire.

IL CAST DI A CASA TUTTI BENE 2

Un grande cast corale interpreta i membri della numerosa famiglia, nei suoi due rami, al centro della storia. Laura Morante guida il cast nel ruolo di Alba Ristuccia, madre di Carlo, Sara e Paolo Ristuccia interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Euridice Axen è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani, Antonio Folletto è invece il marito di Sara, Diego.

Quindi i Mariani, che per volontà del capofamiglia Pietro Ristuccia hanno ereditato una quota importante del ristorante di famiglia: Paola Sotgiu è Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati rispettivamente da Valerio Aprea e Alessio Moneta. Emma Marrone interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini è Beatrice, la moglie di Sandro. Diversi i debutti assoluti nel cast della seconda stagione: il cantautore e attore francese Tom Leeb interpreta un carismatico chef di successo corteggiato da molti ristoranti, in Italia e all’estero, con un ambizioso progetto per il San Pietro, e Camilla Semino Favro è Rebecca Baldini, avvocata di successo e vecchia amica di Sara.

A CASA TUTTI BENE 2, LE ANTICIPAZIONI

Nei nuovi otto episodi Carlo concilia la vita familiare con i progetti imprenditoriali, Paolo continua la battaglia legale contro Olivia, Sara riscopre l’amore e Alba, ora senza segreti, si ricostruisce una vita. Eppure, ancora una volta, a scompigliare le carte arriva il passato. Al centro della storia c’è sempre la famiglia: Carlo, Paolo, Sara, Riccardo, Diego e Ginevra affrontano prove inaspettate, ognuno guidato dal proprio desiderio. Nuovi amori e tormenti infiammano le loro vite e, per quanto possa sembrare ingiusto, le colpe dei genitori ricadono sempre sui figli. Così i protagonisti vanno incontro a un destino ineluttabile: la felicità è un’illusione impossibile da afferrare, soprattutto per loro.

A CASA TUTTI BENE 2 “È UNA TERAPIA D’URTO”

Questa serie “può essere una terapia di gruppo perché mette a nudo la fragilità degli esseri umani e mostra quanto sia facile cadere e finire in un meccanismo di autodistruzione. Non è una serie edificante, ma una riflessione sull’animo umano che nasce difettato, secondo il mio punto di vista”, ha sottolineato Muccino alla Dire. Per Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati “più che terapia di gruppo, vedere ‘A casa tutti bene 2’ è una terapia d’urto”. “Chi la guarda – aggiunge D’Amico con ironia – si ritiene fortunato perché sicuramente ha una vita migliore di quella dei personaggi della serie”. Per Liberati, invece, “chi la vedrà sarà portato a cambiare se stesso perché si porrà molte più domande non solo su se stesso, ma anche sulla propria vita. Sicuramente ha un impatto”.

La seconda stagione, prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production – società di Leone Film Group, è stata scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile.