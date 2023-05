Kevin Costner divorzia dalla moglie dopo 18 anni

BOLOGNA – Era un matrimonio che durava da più di 18 anni, molti guardavano a loro come a una delle coppie ‘inossidabili’ di Hollywood. E invece è arrivato il divorzio: Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner hanno deciso di avviare le pratiche per il divorzio e oggi lo hanno reso noto, chiedendo privcay e rispetto in un momento delicato.

“CIRCOSTANZE AL DI FUORI DEL SUO CONTROLLO”

La comunicazione è arrivata dal portavoce dell’attore, che ha scritto: “È con grande tristezza che si sono verificate circostanze al di fuori del suo controllo che hanno portato il signor Costner a dover sciogliere il matrimonio”, ha fatto sapere attraverso un comunicato il portavoce di Costner, Arnold Robinson. “Chiediamo che la sua privacy, quella di Christine e dei loro figli sia rispettata, mentre affrontano questo momento difficile”, ha aggiunto il portavoce.

Kevin Costner, vincitore di sette premi Oscar, protagonista di film come “Balla coi lupi”, Bodyguard”, “Gli intoccabili” e “JFK – Un caso ancora aperto”.

CHI È LA MODELLA CHRISTINE BAUMGARTHER

Christine Baumgartner nasce come modella e poi si è lanciata come designer di borse: lei e Kevin Costner avevano iniziato a frequentarsi nel 1998. Le nozze, poi, sono arrivate solo sei anni dopo, nel 2004, nel ranch di lui. La coppia ha tre figli: due maschi di 14 e 15 anni, e una ragazzina di 12 anni.

LE EX (E I FIGLI) DI KEVIN COSTNER

Per Kevin Costner si tratta del secondo matrimonio di Costner: prima di Christine, l’attore premio Oscar aveva condiviso 16 anni di vita con Cindy Silva. Anche in quel caso il matrimonio si era concluso con un divorzio, nel 1994. Da questa unione sono nati tre figli: Annie, Lily e Joe. Kevin Costner ha poi avuto un altro figlio (Liam) anche da Bridget Roone, con cui ha avuto una breve relazione.