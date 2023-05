Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 3 maggio 2023

CHATGPT. OPENAI RIAPRE LA PIATTAFORMA IN ITALIA

ChatGPT torna disponibile in Italia. Si tratta di un primo segnale di disgelo tra il Garante della privacy italiano e la startup che ha sviluppato il potente chatbot, OpenAi, dopo il braccio di ferro sul trattamento dei dati personali. OpenAi ha spiegato di aver messo a disposizione degli utenti una serie di informazioni aggiuntive, di avere modificato e chiarito alcuni punti e riconosciuto a utenti e non utenti soluzioni accessibili per l’esercizio dei loro diritti. Alla luce di questi miglioramenti ha potuto quindi rendere nuovamente accessibile ChatGPT agli utenti italiani.

SPAZIO. GLI ESPERTI IN COSTA D’AVORIO, L’AFRICA PUNTA ALLE STELLE

Oltre 300 ingegneri, manager ed esperti si sono riuniti in Costa d’Avorio per una iniziativa dedicata all’industria aerospaziale e alle prospettive di sviluppo economico e sociale legate a nuovi nanosatelliti. Secondo i dati presentati durante i lavori della NewSpace Africa Conference, a oggi già 13 Paesi del continente hanno realizzato una cinquantina di satelliti. Di recente è stata inoltre fondata l’Agenzia spaziale africana (Afsa), che ha sede a Il Cairo, in Egitto. “Il suo obiettivo è facilitare il progresso tecnologico in tutti gli Stati membri” ha detto durante la conferenza Tidiane Ouattara, esperto della Commissione dell’Unione Africana.

SPAZIO. ENEA CON ORTO HI-TECH PER MISSIONE SIMULATA SU MARTE

Sei astronauti impegnati in una simulazione di una missione su Marte e un ‘orto spaziale’. È quanto prevede il progetto Amadee-24 che si svolgerà in Armenia tra il 5 marzo e l’8 aprile 2024, a cui prenderà parte l’Enea. Quest’ultima realizzerà l’orto spaziale Hort3Space, in collaborazione con l’università Sapienza di Roma. Si tratta di un sistema innovativo completamente automatizzato per la coltivazione idroponica di diverse specie di microverdure, dotato di specifiche luci al Led full-spectrum e di un braccio robotico integrato, che sarà allestito all’interno di una camera di coltivazione in una tenda gonfiabile autoportante. La missione si svolgerà nella provincia armena di Ararat, che per caratteristiche geomorfologiche richiama la superficie marziana.

GLI ITALIANI E L’ABITAZIONE DEL FUTURO: SARÀ GREEN E TECNOLOGICA

Cresce il legame tra gli italiani e la propria abitazione. Dopo il lockdown, la casa è tornata a essere un ambiente da vivere appieno, uno spazio ibrido, multifunzionale e sostenibile. Lo dice un’indagine Bva-Doxa, secondo cui la casa è percepita per il 73% degli italiani come un luogo polifunzionale dove condividere momenti felici con familiari e amici. L’abitazione del futuro sarà, per 6 italiani su 10, ad alta efficienza energetica e con una media di 3,8 dispositivi digitali in più, a testimonianza della volontà di renderla sempre più tecnologica e connessa. Tuttavia, ancora oggi c’è una scarsa percezione dell’importanza della cybersecurity tra le mura domestiche: il 45% degli intervistati dichiara di non conoscere affatto questa tipologia di rischio e di non avere contezza del tema.