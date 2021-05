ROMA – Sono 5.948 i nuovi casi di Covid, per 121.829 test tra molecolari e antigenici e 256 decessi. Il tasso di positività scende al 4,8% dal 5,8% di 24 ore fa. Ieri i casi erano stati 9.148 per 156.872 tamponi e 144 morti. Sono 2.490 le terapie intensive per coronavirus in Italia, 34 in meno nelle ultime 24 ore. Ammontano a 18.395 i ricoveri ordinari, 50 in più rispetto a ieri.

