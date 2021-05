Milano, dopo le polemiche la curva dell’Inter rilancia: “Festa a San Siro il 23 maggio”

MILANO – Mentre esplodono le polemiche riguardo i festeggiamenti dei tifosi interisti nel pomeriggio di ieri a piazza Duomo, e mentre va in scena un duro scontro tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il leader milanese della Lega, Matteo Salvini sull’opportunità di convogliare a San Siro un raduno prevedibile, chiesta dal leader del Carroccio, respinta al mittente dal primo cittadino, la curva nerazzurra annuncia una maxi-festa scudetto insieme ai giocatori… Proprio a San Siro.

La chiamata, annunciata attraverso il profilo social del tifo nerazzurro, è fissata per il 23 maggio, data di Inter-Udinese, ultima di campionato, partita ovviamente senza pubblico, come disposizioni anti-covid nazionali e internazionali impongono. Il raduno è fissato nei dintorni del Meazza a partire dalle 9 del mattino, dove verrà presentato “qualcosa di sensazionale alla presenza dei giocatori”. Nella convocazione, la stessa curva “si raccomanda del rispetto delle normative covid-19”.

Al momento però, la festa scudetto annunciata nei pressi dello Stadio Meazza dal tifo nerazzurro per il prossimo 23 maggio, in occasione dell’ultima partita di campionato, non ha ancora il via libera dalla Prefettura di Milano. Lo comunicano da corso Monforte, specificando che “quando sarà presentata la richiesta, sarà valutata dagli organi preposti”.