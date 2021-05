Political changes in important locations: Rio de Janeiro and São Paulo

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – The impeachment of the governor of Rio de Janeiro, Wilson Witzel, was confirmed last Friday (30) in a unanimous vote. The politician, elected in 2018, was removed from office eight months ago accused of a crime of responsibility for an alleged corruption scheme in the hiring of the Rio de Janeiro Health Secretariat to face the Covid-19 pandemic.

In addition to permanently losing his post, Witzel lost political rights for 5 years and is still a defendant in the Superior Court of Justice (STJ), where a criminal case is underway that could lead to his arrest. This Saturday, the vice-governor, Cláudio Castro officially took office as governor of Rio de Janeiro.

In the city of São Paulo, health problems led Bruno Covas to license the city for 30 days. The deputy mayor, Ricardo Nunes, will take over the city when authorized by the City Council.

Covas has been fighting cancer for almost 3 years. In January 2021, after being re-elected in municipal elections, the mayor announced a new phase of procedures to combat the disease. In April of this year, tests showed new points of cancer in the bones and liver.

“At that moment, with a lot of strength and focus that I need to put on my health, the responsible exercise of my duties as Mayor of São Paulo is incompatible, so I am going to ask the City Council for a 30-day leave of absence, to dedicate myself entirely to my recovery “, said Covas when announcing his license.

BRASILE. CAMBIAMENTI A VERTICE AMMINISTRAZIONE A RIO E SAN PAOLO

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Confermata con voto unanime dell’assemblea statale la procedura di impeachment per il governatore di Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Il politico, eletto nel 2018, era stato rimosso dall’incarico otto mesi fa poiché accusato di corruzione in relazione a contratti siglati dal segretariato della Salute di Rio per far fronte alla pandemia di Covid-19.

Oltre a perdere definitivamente il suo incarico, Witzel ha perduto anche i diritti politici per i prossimi cinque anni e risulta ancora imputato dalla Corte superiore di giustizia, dove è in corso un procedimento penale che potrebbe portare al suo arresto. Nel frattempo, sabato, il vice-governatore Claudio Castro è subentrato ufficialmente alla guida del governo di Rio.

Nella città di San Paolo, intanto, alcuni problemi di salute hanno spinto Bruno Covas a prendersi un permesso di 30 giorni, e al suo posto il vicesindaco, Ricardo Nunes, assumerà la direzione della città su autorizzazione del Consiglio comunale. Covas combatte contro un cancro da quasi tre anni. Nel gennaio 2021, dopo essere stato rieletto alle elezioni comunali, il sindaco ha annunciato una nuovo ciclo di trattamenti contro la malattia. Il mese scorso, test hanno portato alla luce delle metastasi nelle ossa e nel fegato. “In questo momento ho bisogno di concentrare forze e testa sulla mia salute, per questo l’esercizio dei miei doveri di sindaco di San Paolo diventano incompatibile”, ha detto il sindaco, annunciando il periodo di congedo chiesto al Consiglio comunale, “per potermi dedicare interamente alla mia guarigione”.

MUDANÇAS POLÍTICAS EM IMPORTANTES LOCALIDADES: RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – O impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi confirmado na última sexta-feira (30) em votação unânime. O político, eleito em 2018, foi afastado do cargo há oito meses acusado de crime de responsabilidade por um suposto esquema de corrupção em contratações da secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Além de perder definitivamente o cargo, Witzel perdeu os direitos políticos por 5 anos e ainda é réu no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde corre um processo criminal que pode levá-lo à prisão. Neste sábado, o vice-governador, Cláudio Castro tomou posse oficialmente como governador do Rio de Janeiro.

Já na cidade de São Paulo, problemas de saúde motivaram Bruno Covas a se licenciar da prefeitura por 30 dias. O vice-prefeito, Ricardo Nunes, assumirá a cidade quando autorizado pela Câmara Municipal.

Covas luta contra um câncer há quase 3 anos. Em janeiro de 2021, após ser reeleito nas eleições municipais e continuar no cargo, o prefeito anunciou uma nova fase de procedimentos no combate à doença. Em abril deste ano, exames apontaram novos pontos de câncer nos ossos e no fígado.

“Nesse momento, com muita força e foco que preciso colocar na minha saúde, fica incompatível o exercício responsável de minhas funções como Prefeito de São Paulo, por isso, vou solicitar à Câmara de Vereadores uma licença do cargo pelo período de 30 dias, para me dedicar integralmente à minha recuperação”, disse Covas ao anunciar sua licença.