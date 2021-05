Covid, stanza degli abbracci inaugurata in una Rsa di Maratea

POTENZA – Una stanza degli abbracci è stata inaugurata nella Rsa di Maratea gestita dall’Asp Basilicata. La camera è dotata di una parete trasparente, completa di manicotti morbidi, per permettere il contatto tra gli ospiti e i loro cari in totale sicurezza. “Questo luogo di incontro tiene fuori il virus, ma lascia passare gli affetti e le emozioni – spiega l’Asp in una nota – L’abbraccio, anche se attraverso una protezione, rimane il gesto d’amore più semplice e più grande che si possa fare verso le persone che si amano”. Ogni familiare potrà accedervi a turno, rispettando tutte le norme igienico sanitarie in vigore. La stanza degli abbracci è stata realizzata anche grazie alla cooperativa sociale Auxilium che gestisce alcuni aspetti della Rsa.