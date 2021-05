Bassetti: “Meglio 10.000 tifosi allo stadio della festa in piazza per l’Inter. Era prevedibile”

GENOVA – “Era ampiamente prevedibile che succedesse. Non sarebbe stato meglio avere gli stessi tifosi, in numero limitato, allo stadio per festeggiare i loro beniamini? Diecimila tifosi a San Siro, tutti distanziati e controllati: il 15% della capienza”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, pubblicando una foto dei festeggiamenti dei tifosi interisti, ieri in piazza Duomo a Milano. “Occorre finirla con l’ipocrisia di vietare cose sensate, sapendo che ne succederanno certamente altre molto più rischiose e insensate”, conclude l’infettivologo.

