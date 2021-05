Tg Sanità, edizione del 3 maggio 2021

COVID. ISS: RT NAZIONALE IN LIEVE AUMENTO A 0,85%. VA IN ROSSO VALLE D’AOSTA

“Nel periodo compreso tra il 7 e il 20 aprile l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (quando era a 0,82), però sotto l’uno anche nel limite superiore”. È quanto emerso dall’ultimo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. “Questa settimana si osserva ancora una diminuzione della incidenza settimanale- si legge nel report- ma sebbene la campagna vaccinale progredisca significativamente, complessivamente, l’incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli che permetterebbero il contenimento dei nuovi casi”. Si osserva quindi “un miglioramento generale del rischio, con nessuna Regione a rischio alto”. Passa intanto in zona rossa soltanto la Valle D’Aosta, mentre sono in arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.

VACCINO. FIGLIUOLO: DOPO OVER 65 APRIAMO A TUTTI, PENSIAMO DI FARLO IN SCUOLE

“Apriremo a tutte le classi di età quando avremo messo in sicurezza gli over 65“. Così il commissario Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo all’inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma. “Vaccini nelle scuole? Ci pensiamo, come negli anni Settanta”, ha risposto il commissario a chi glielo chiedeva. “Possiamo aumentare ancora i punti vaccinali e dare la possibilità di somministrare ai 730 punti aziendali della grande distribuzione, Figc, Coni, Confindustria e altre aziende- ha proseguito- in modo da vaccinare in fretta le classi produttive, penso al settore turistico alberghiero”. Come prima cosa “dobbiamo mettere in sicurezza coloro i quali possono avere un effetto gravissimo dalla malattia, poi andare in fretta, in modo multiplo e parallelo, a vaccinare coloro che devono far ripartire l’Italia”, ha concluso.

COVID. SIAARTI: HA ACUITO CARENZA ANESTESISTI RIANIMATORI, SERVE ‘RETE DOLORE’