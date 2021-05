“Senza respiro. Un anno di Covid-19”, Asl Roma 6 racconta la pandemia in un video

‘Senza respiro. Un anno di Covid-19’. Con questo video la Direzione aziendale della Asl Roma 6 ha voluto rendere omaggio a tutti gli operatori sanitari, amministrativi e tecnici in forza presso tutte le sedi e strutture dell’azienda. Il video ripercorre un anno di pandemia mostrando l’evoluzione, i cambiamenti, le scelte aziendali e i nuovi servizi messi in campo per l’emergenza. “Mostra i volti, veri, della nostra azienda in rappresentanza degli oltre 3.000 operatori della Asl Roma 6″, si legge su Facebook.