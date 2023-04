Chi è Edoardo Tavassi e perchè può vincere il Gf 7

BOLOGNA – Edoardo Tavassi – ‘Tavassone‘ come è abituato a chiamaro Alfonso Signorini- è uno dei favoriti per la vittoria del Grande Fratello Vip 7: la finalissima andrà in onda questa sera, lunedì 3 aprile, su Canale 5. Tra i favoriti, oltre a lui, ci sono Nikita Pelizon (che a quanto pare gode di un grandissimo sostegno da parte del pubblico a casa) e Oriana Marzoli, star dei reality spagnoli che ha conquistato un’ampia fetta di pubblico anche in Italia. L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, non ha dubbi. E già tre giorni fa ha annunciato che a vincere questa edizione del Gf sarà sicuramente Edoardo Tavassi.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, chi vincerà la finale? Ecco chi sono i favoriti e le anticipazioni del 3 aprile

LA VITTORIA SFUMATA ALL’ISOLA DEI FAMOSI

Ma per quali motivi potrebbe vincere ‘Tavassone’, come è solito chiamarlo il conduttore Alfonso Signorini? Edoardo Tavassi, checchè ne dica Corona, è effettivamente uno dei personaggi più forti all’interno del Gf Vip. È entrato già come personaggio molto conosciuto, ricordiamoci che è arrivato a un passo dal vincere l’Isola dei famosi, lo scorso anno: è stato costretto a lasciare a una settimana dalla finale a causa di un infortunio. Era il giugno 2022. Una voglia di riscatto gli è rimasta, e forse anche una voglia di ‘giustizia’ da parte del suo seguito a casa. Tavassi, anche se non ha fatto molta televisione, è molto conosciuto anche in quanto fratello di Guendalina Tavassi, ex Gf Vip. Su Intagram, Tavassi gode del seguito di 319 mila follower. Il suo profilo, sia quando era all’interno dell’Isola dei famosi sia ora che si trova al Gf, è costantemente aggiornato. E Corona proprio a una questione di strategia sui social ha fatto cenno, quando ha annunciato il nome di Tavassi come quello del vincitore. Ha detto: “Non vince lui perchè ci sia un complotto. È perchè ha un metodo di come funzionano i social media”. Si vedrà.

LEGGI ANCHE: Fabrizio Corona: “Il Gf lo vince Tavassi, ecco il perché”

UN INGRESSO PIENO DI IRONIA

Entrato nel Gf solo a programma iniziato (l’ingresso avvenne nella puntata del 23 novembre, insieme a Luca Onestini), la prima sera aveva subito regalato una battuta a ogni inquilino ed entrato dicendo di essere arrivato per trovare “la madre dei suoi figli”. Tavassi, poi, ha subito conquistato tutti con la sua ironia, simpatia e soprattutto con una notevole prontezza di battuta che lo ha avvantaggiato in molte situazioni. Alcuni concorrenti si sono molto legati a lui, e proprio intorno alla sua figura, col passare delle settimane, si è creata una divisione netta all’interno della casa tra due schieramenti, ribattezzi ‘spartani’ e ‘persiani’. A qualcuno non è mai piaciuto (a Nikita ad esempio, oppure ad Antonella Fiordelisi, che mal tollerava il suo legame con il fidanzato Edoardo Donnamaria).

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip microfoni staccati e rivelazioni, provvedimento per quattro spartani: cosa è successo nel van

IL VAN-GATE E LA STECCA DEL BILIARDO

Durante il programma a volta ha esagerato in alcune situazioni ed è stato richiamato dal programma. Non solo c’è stato l’episodio del van-gate, la ‘notte dei coltelli’ degli spartani all’interno del van, dove oltre a sparlare degli altri inquilini a un certo punto sono anche stati staccati i microfoni. Tavassi ha pure rischiato di farsi squalificare per il brutto gesto della stecca del biliardo, su cui Signorini lo ha rimbrottato. Di fatto, però, Tavassi è ancora dentro la casa ed è in finale. Sarà per la simpatia, per le irresistibili imitazioni che ha regalato dei tutti gli altri concorrenti e forse anche per la love story intrapresa con Micol Incorvaia, nata all’interno della casa.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Tavassi a Micol Incorvaia: “Senza i filtri di Instagram non ti avevo riconosciuta”

GLI INCORVASSI

L’avvicinamento è iniziato in modo scherzoso (lui entrando le aveva detto che non la riconosceva a causa dei troppi filtri che usava su Instagram) e poi è maturato un sentimento che molti fan ora giudicano sincero. Non tutti, però, a casa in molti pensano che il loro sia un amore freddo, legato solo alla strategia della ‘coppia’ che solitamente all’interno dela Grande Fratello funziona sempre. L’ultima a dirlo è stata Wilma Goich in un’intervista della settimana scorsa. Per sapere se il vincitore sarà davvero lui, no nresta che accendere la tv su Canale 5 la sera di lunedì 3 aprile per la finalissima.

LEGGI ANCHE: Micol Incorvaia pensa già al dopo Gf Vip: “Una relazione a distanza con Tavassi mi fa paura”